Meteo weekend: allerta neve, fiocchi forse in costa. Poi crollo termico dai 10 ai 15 gradi

| 15:53 - 11 Febbraio 2021

Neve nell'entroterra di Rimini.

L’approfondimento di un minimo barico sul Tirreno determinerà instabilità nel corso di venerdì 12 febbraio e nelle prime ore di sabato 13. La contestuale avvezione fredda in quota favorirà un marcato calo termico e precipitazioni che potranno risultare nevose fin sulla costa. Gelate estese soprattutto su fascia collinare ed appenninica.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 11/02/2021 ore 15:00



Venerdì 12 febbraio 2021



Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità nel pomeriggio e cieli fino a coperti.

Precipitazioni: sporadiche nevicate sui rilievi oltre i 400 metri al mattino, intensificazione dell’instabilità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata, con neve oltre i 200-300 metri. Inizialmente pioggia tra pianura e costa, poi nel corso della serata e soprattutto nella notte la quota neve andrà in progressivo calo, con precipitazioni nevose fin sul settore costiero.

Temperature: minime comprese tra -4°C e 3°C, massime comprese tra 1°C e 7°C.

Venti: deboli-moderati da est/nord-est con rinforzi lungo la costa e sul crinale appenninico.

Mare: mosso, fino a molto mosso dalla tarda serata.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta della Protezione Civile GIALLA per neve su tutto il territorio provinciale eccezion fatta per la fascia costiera.



Sabato 13 febbraio 2021



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità nella seconda parte di giornata. Addensamenti più consistenti per l’intero arco del giorno sulle aree di crinale.

Precipitazioni: deboli precipitazioni tra notte e mattinata, localmente moderate sui rilievi, a carattere nevoso fin su pianura e costa. Attenuazione dell’instabilità nella seconda parte di giornata con residue nevicate sull’Appennino.

Temperature: minime comprese tra -7°C e 0°C, massime comprese tra -2°C e 2°C.

Venti: moderati da nord-est sulle aree pianeggianti, con raffiche anche forti lungo la costa e di burrasca sul mare; forti sulle aree appenniniche con raffiche di burrasca.

Mare: molto mosso sotto costa, agitato al largo.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 14 febbraio 2021



Stato del cielo: da nuvoloso a poco nuvoloso in mattinata, ampi rasserenamenti dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -9°C e -2°C, massime comprese tra -4°C e 2°C.

Venti: deboli settentrionali al mattino, tendenti a disporsi da nord-ovest tra pomeriggio e sera.

Mare: al mattino mosso sotto costa e molto mosso al largo, moto ondoso in graduale attenuazione nella seconda parte di giornata.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: ampi rasserenamenti nella giornata di lunedì 15 febbraio, con temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi, soprattutto tra pianura e costa con gelate diffuse. Situazione stabile anche nei giorni seguenti, seppur con qualche nube in più in transito. Temperature in lento rialzo, ma su valori inferiori alla media del periodo.



