Coronavirus Rimini: dodici decessi e 160 nuovi casi, finora il picco settimanale

Rimini

| 16:18 - 11 Febbraio 2021

Il bollettino di giovedì 11 febbraio.



A Rimini si conferma il trend di crescita dei contagi da nuovo coronavirus: per la giornata di oggi (giovedì 11 febbraio) sono stati comunicati 160 casi, con prevalenza di sintomatici (90) sugli asintomatici (70). Rimangono quindici i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono dodici i decessi comunicati, non tutti risalenti alle ultime 24 ore. Sette donne, una 76enne e una 78enne, cinque comprese tra 81 e 90 anni, oltre a cinque uomini, uno di 78 e gli altri di età compresa tra 87 e 96 anni. In regione i decessi sono stati 71 e i nuovi casi risalgono oltre quota 1000: sono 1.345 su un totale di 27.703 tamponi. Sale il tasso di positività al 4,9%.



TAMPONI E GUARIGIONI Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.619 tamponi molecolari, per un totale di 3.137.026.A questi si aggiungono anche 193 test sierologici e 12.084 tamponi rapidi.Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.308 in più rispetto a ieri (mercoledì 10 febbraio) e raggiungono quota 180.721.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 40.672 (-1.034 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 38.591 (-997), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 178 (-5 rispetto a ieri), 1.903 quelli negli altri reparti Covid (-32). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 10 a Parma (invariato), 20 a Reggio Emilia (+1), 36 a Modena (-2), 42 a Bologna (-2), 13 a Imola (-1), 23 a Ferrara (+1), 4 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (-2), 3 a Cesena (invariato) e 15 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 19.020 a Piacenza (+31 rispetto a ieri, di cui 19 sintomatici), 16.045 a Parma (+76, di cui 60 sintomatici), 30.378 a Reggio Emilia (+142, di cui 82 sintomatici), 40.538 a Modena (+220 , di cui 142 sintomatici), 45.911 a Bologna (+310, di cui 211 sintomatici), 7.662 casi a Imola (+98, di cui 58 sintomatici), 13.585 a Ferrara (+107, di cui 34 sintomatici), 17.361 a Ravenna (+75, di cui 44 sintomatici), 8.830 a Forlì (+68, di cui 58 sintomatici), 10.187 a Cesena (+58, di cui 34 sintomatici) e 21.898 a Rimini (+160, di cui 90 sintomatici). In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Sono stati inoltre eliminati 2 casi, sempre comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non Covid-19.



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (giovedì 11 febbraio) sono state somministrate complessivamente 275.143 dosi, di cui 2.740 oggi; sul totale, 124.047 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.