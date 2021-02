Troppi contagi e situazione a rischio: annullata l'Antica Fiera di San Gregorio

Attualità

Morciano

| 15:05 - 11 Febbraio 2021

Una passata edizione.

Era inevitabile, visto il perdurare della pandemia e dell'emergenza sanitaria: per la seconda volta non ci sarà la Fiera di San Gregorio. Lo ha ufficialmente confermato oggi il Comune: "L'epidemia resta in una fase delicata e la situazione non è ancora risolta – si legge in una nota – : i dati del contagio sono ancora allarmanti e soprattutto incompatibili con una kermesse di così grande richiamo”.



L'annullamento dell'edizione 2021 avviene 'con rammarico'. “Si tratta di una scelta dolorosa ma inevitabile", continua il Comune. Ai numeri riguardanti la situazione epidemiologica si sommano altri due fattori, ovvero la proroga dello stato di emergenza fino al mese di aprile e le disposizioni riguardanti le Regioni inserite nella cosiddetta 'zona gialla', come appunto l'Emilia – Romagna. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri vieta lo svolgimento di sagre e fiere di qualsiasi natura all'interno della zona gialla.