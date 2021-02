Basket, ecco le squadre che hanno confermato l'iscrizione dalla C Silver alla B femminile

Sport

Rimini

| 14:47 - 11 Febbraio 2021

Il Comitato Regionale comunica i nominativi delle società che hanno confermato l’iscrizione ai campionati senior di C Silver, Serie D e B Femminile. In C Silver sono 10 sulle 16 aventi diritto.

In B Femminile sono 16 sulle 18 aventi diritto. In serie D sono 19 sulle 36 aventi diritto. I campionati prenderanno il via nel mese di marzo.

SERIE C SILVER

1. 002659 – Pall. Correggio

2. 007876 – Atletico Basket

3. 012172 – Granarolo Basket

4. 029162 – Gaetano Scirea

5. 034885 – ABC Santarcangelo

6. 039117 – Ginnastica Fortitudo

7. 047249 – F. Francia

8. 048011 – BSL San Lazzaro

9. 048060 – Pall. Scandiano 2012

10. 054065 – Baskers Forlimpopoli

SERIE B FEMMINILE

1. 001434 – Olimpia Basket Pesaro (Marche)

2. 005198 – Basket Cavezzo

3. 026025 – Basket Finale Emilia

4. 028972 – Thunder Basket Matelica (Marche)

5. 037090 – Progresso Basket Femminile

6. 038163 – Rimini Happy Basket

7. 040711 – Basket 2000 (Marche)

8. 042516 – Basket Club Val d’Arda

9. 045160 – Puianello Basket Team

10. 048011 – BSL San Lazzaro

11. 048060 – Pall. Scandiano 2012

12. 048068 – Scuola Basket Samoggia 1999

13. 051313 – Magika Pallacanestro

14. 051941 – Basket Girls (Marche)

15. 052969 – Libertas Basket Rosa

16. 054702 – Tigers Parma Basket Academy

SERIE D

1. 000289 – Pall. Budrio 2012

2. 000497 – Veni Basket

3. 000755 – Antal Pallavicini

4. 007855 – Giardini Margherita

5. 012232 – Salus Pall.

6. 026032 – Pol. Stella

7. 032766 – Selene Basket S.Agata

8. 034848 – Tigers Bk 2014

9. 035878 – Benedetto

10. 045102 – Scuola Pall. Vignola

11. 047147 – Basket Voltone

12. 047257 – Villanova Basket Tigers

13. 051402 – Vico Basket

14. 052136 – Pall. CSPT 2010

15. 052840 – Basket Village

16. 054284 – Omega Basket

17. 054708 – CMO Centro Minibasket Ozzano

18. 055094 – Scuole Basket Cavriago

19. 055531 – CMP Global Basket