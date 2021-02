Ciclabile di via Flaminia, avanzano i lavori per la messa in sicurezza del percorso

Attualità

Rimini

| 14:16 - 11 Febbraio 2021

Un tratto della ciclabile di via Flaminia.



Proseguono a Rimini i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale lungo via Flaminia, "un progetto - spiega l'amministrazione comunale di Rimini - che rappresenta la prosecuzione della pista bidirezionale già realizzata lungo la via XX settembre e che consentirà di migliorare il collegamento tra il centro storico e il centro studi della Colonnella". L'intervento si concluderà entro metà marzo per un investimento di 110.000 euro.



A partire da lunedì 15 febbraio i lavori interesseranno in particolare via l’incrocio con via Crispi (all’inizio di via Flaminia lato nord), che da lunedì è in via definitiva cambierà assetto: la strada infatti rimarrà a doppio senso di marcia, ma per chi proviene da Flaminia non sarà più possibile voltare e immettersi su via Crispi, manovra che comporta numerosi rischi per i tanti che si muovono lungo il percorso ciclopedonale. Sarà invece ancora possibile il percorso in uscita, cioè immettersi su via Flaminia per proviene da via Crispi.