Covid San Marino: 29 nuovi contagi, un decesso e 21 guariti

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:38 - 11 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino 11 febbraio 2021.



Sono 29 i nuovi contagi da nuovo coronavirus a San Marino, su 309 tamponi effettuati, 21 invece le guarigioni. I decessi della seconda ondata pandemica sul monte Titano, dal 1 luglio, hanno raggiunto quota 30. A perdere la vita è stato un 93enne sammarinese, ricoverato in ospedale. Sempre dal 1 luglio, i contagiati totali sono stati 2532, i guariti 2244. Si attenua la pressione sull'ospedale di Stato sammarinese, con 6 ricoverati in terapia intensiva a 11 nel reparto Covid. Il 6,9% dei casi attivi è ricoverato, il 93,1% è in isolamento domiciliare, cioé 230 persone.