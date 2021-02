Ciclismo, Coppi e Bartali: San Marino protagonista della quarta tappa con partenza e arrivo

Sport

11 Febbraio 2021

Sono giornate di intenso lavoro quelle che vedono impegnati Adriano Amici e lo staff tecnico del Gruppo Sportivo Emilia in vista dell’inizio della stagione. L’ente organizzatore bolognese nel mese di marzo, oltre a curare l’organizzazione tecnica del Trofeo Laigueglia (3 marzo) e del Gran Premio Industria e Artigianato (7 marzo), proporrà infatti la neonata Per Sempre Alfredo (21 marzo) che precederà di soli due giorni la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, in programma dal 23 al 27 marzo.



Dopo aver archiviato l’anomala stagione 2020 il Gruppo Sportivo Emilia sta lavorando al primo impegno organizzativo del prossimo anno che, come da tradizione, sarà rappresentato dalla Settimana Internazionale Coppi e Bartali.



La gara a tappe, vinta nel 2020 da Jhonatan Narvaez, quest’anno proporrà nella sua quarta tappa le inedite partenza ed arrivo nella Repubblica di San Marino.



Proprio nella giornata di ieri si sono svolti i sopralluoghi con le autorità locali per definire tutti i dettagli di quella che sarà una giornata decisiva della gara a tappe.



Adriano Amici, Presidente del Gruppo Sportivo Emilia: “Ci apprestiamo con il nostro consueto entusiasmo ad affrontare questa stagione. Siamo particolarmente onorati dell’accoglienza che abbiamo avuto dalle autorità sammarinesi e, visti i presupposti, siamo certi che la giornata del 26 marzo prossimo sia destinata ad essere ricordata a lungo. Il nostro ringraziamento va alle autorità Sammarinesi e alla Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport per aver creduto nel nostro evento e per il fondamentale supporto che, fin d’ora, ci stanno fornendo.”