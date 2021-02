Il Comune chiede il prolungamento degli orari dell'Ufficio postale di Corpolò

Attualità

Rimini

| 13:21 - 11 Febbraio 2021

L'ufficio postale di Corpolò.



Il Comune di Rimini aderisce e sostiene l’appello lanciato dal gruppo Europa Verde Rimini in rappresentanza dei cittadini di Corpolò, affinché siano prorogati gli orari dell’ufficio postale locale. Ad oggi, riportano i promotori dell’istanza, l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio d via Marecchiese 555 è molto limitato – solo lunedì, mercoledì e sabato mattina – non in grado di rispondere alle esigenze dei residenti di un quartiere molto abitato e che si è notevolmente sviluppato nel corso degli anni. Senza dimenticare la necessità di diluire gli accessi e l'affluenza in chiave di prevenzione Covid, come rimarcato dall'assessore Eugenia Rossi Di Schio.