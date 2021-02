Coriano rinnova il proprio parco mezzi noleggiando 4 nuove auto

Attualità

Coriano

| 13:20 - 11 Febbraio 2021

I nuovi automezzi a disposizione del comune di Coriano.



L’amministrazione comunale di Coriano ha rinnovato il proprio parco macchine con un noleggio a lungo termine di 4 autovetture, in sostituzione di quelle fino ad oggi in dotazione, cinque mezzi che andranno all'asta. Si tratta di tre Fiat Panda e di una KIa Stonic. La spesa mensiole per il noleggio è di 993,05 euro, per un importo annuo complessivo, iva compresa, di 11.916,60 euro. Il contratto stipulato è di 60 mesi. Il precedente parco macchine pesava sulle tasse del comune per 10.900 euro, ma non erano comprese le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse, assicurazione, cambio gomme. Inoltre, rileva l'assssore Roberto Bianchi, i vecchi mezzi "non ci permettevano di dare un buon servizio e in piena sicurezza per i dipendenti che li usano. Abbiamo optato per garanzia della sicurezza ed efficienza".