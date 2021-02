Nuovi giochi accessibili a tutti nei parchi di Cattolica

Attualità

Cattolica

11 Febbraio 2021

Nuovi giochi al parco della Pace di Cattolica.



Nuovi giochi per bambini nei parchi di Cattolica e in Piazza Aldo Moro a Cattolica. Nel dettaglio si tratta di una casetta, uno scivolo, un gioco a molla, una giostrina e tappetini antitrauma per il parco della Pace; due canestri da basket per il parco Robinson; un'altalena per piazza Aldo Moro. I tecnici di Palazzo Mancini spiegano che serviranno circa due settimane, venti giorni, per consentire un completo assestamento e quindi l’utilizzo dei nuovi giochi. A questi, infine, si aggiungono sei panchine che serviranno a sostituzioni o nuove installazioni secondo le necessità. I vari articoli sono stati acquistati dalla ditta “Arredo Park Spa” di Verona per una spesa totale di circa 37mila euro (Iva compresa). Il sindaco Gennari rimarca "un'attenzione particolare al tema dell’inclusività al fine di garantire la piena fruizione di questi nuovi giochi a tutti i piccoli con qualsiasi forma di disabilità”.