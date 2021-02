Rimini generosa: donazione di una famiglia alla pediatria dell'ospedale Infermi

Attualità

Rimini

| 12:56 - 11 Febbraio 2021

Generosa donazione di una famiglia riminese all'ospedale Infermi.

Un bellissimo gesto da parte di Andrea Ondedei e della sua famiglia al reparto di pediatria dell'ospedale Infermi di Rimini. Si tratta di un televisore per la sala medicazioni e di una somma di denaro (2600 euro). La consegna è avvenuta oggi (giovedì 11 febbraio) alla presenza del direttore del reparto Gianluca Vergine, che ha ringraziato il generoso donatore: "Quanto donato ci consentirà di proseguire nel percorso di miglioramento della qualità assistenziale ai nostri piccoli pazienti attraverso progetti di ricerca e formazione del personale ed opere di umanizzazione delle cure nel nuovo reparto”. In una nota, tutti i professionisti e la direzione dell'Ausl esprimono "un sentimento ringraziamento al signor Ondedei per questo generoso contributo a sostegno dei progetti e delle attività della pediatria".