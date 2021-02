Rimini, stretta alla movida in centro: stop asporto dalle 15 e niente musica

Attualità

Rimini

| 12:37 - 11 Febbraio 2021

Giovani assembrati in zona Cantinette a Rimini, nel centro storico.

Un nuovo regolamento anti assembramenti nel centro storico di Rimini in vigore dal prossimo weekend e per tutta la primavera. Rappresentanti dell'amministrazione comunale, Questore e Prefetto al lavoro per fissare nuove regole al fine di scongiurare quanto accaduto lo scorso fine settimana, il primo di zona gialla, con aperitivi, migliaia di persone in piazza e tra i vicoli dei locali, gruppetti in piedi, appiccicati, con mascherina abbassata e drink in mano. L'ipotesi è riproporre le regole del Veneto, con stop alla musica e divieto di asporto dalle ore 15. Questo perché i giovani prendono da bere e si fermano a ballare nei pressi del locale. Intanto si attende l'ok della Sovrintendenza affinché i locali della vecchia pescheria possano usare come tavolini i banchi storici, come già accaduto in estate. No all'ipotesi di transennamento del centro che provocherebbero assembramenti in altre zone.