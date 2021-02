Si agita al controllo dei carabinieri: 20enne beccato con 15 grammi di droga in tasca

Cronaca

Verucchio

11 Febbraio 2021



I carabinieri di Villa Verucchio hanno beccato e in seguito un giovane 20enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da qualche giorno avevano notato uno strano andirivieni di alcuni giovani nell’abitato di Villa Verucchio e proprio nella serata di mercoledì hanno deciso di controllare un gruppetto di ragazzi fermi a parlare tra le vie del centro. Al loro approssimarsi, il ventenne ha manifestato da subito uno strano nervosismo e un atteggiamento fortemente sospetto, tanto da portare i militari a procedere dapprima ad una perquisizione personale e successivamente estenderla anche alla sua autovettura. L’intuizione dei carabinieri ha avuto successo perché dalla perquisizione è saltata fuori una busta di plastica contenente 15 grammi di marijuana, oltre a diverse cartine di cellophane per il confezionamento dello stupefacente.

Il 20enne è stato quindi condotto nella caserma di Villa Verucchio, dove al termine degli accertamenti è stato segnalato alla procura delle Repubblica presso il tribunale di Rimini per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente trovata in suo possesso, sottoposta a sequestro, assieme al materiale per il confezionamento.