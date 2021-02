Lontani da tablet e videogiochi, vicini allo sport: il Garden lancia i Winter Camp

Sport

Rimini

| 10:23 - 11 Febbraio 2021

Il Garden sporting center dall'alto.



Non si ferma mai il Garden che, dopo le lezioni outdoor e online, sfruttando l’opportunità messa a disposizione dall’ultimo DPCM mette in campo una nuova iniziativa questa volta rivolta ai bambini: il Winter Camp.



In un periodo certamente non facile e sempre più incerto, la Polisportiva di via Euterpe dà ai bambini e ragazzi l’opportunità di passare del tempo all’insegna dello svago e dell’attività motoria sfruttando la grande area verde esterna di oltre 30mila metri quadri e i suoi spazi interni.



A partire dal 15 febbraio tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 i bambini/ragazzi dai 3 ai 15 anni (divisi in tre fasce di età) potranno svolgere percorsi motori e allenamenti funzionali per lo sviluppo della forza e della resistenza seguiti da istruttori qualificati. Per i più grandi ci sarà la possibilità di valorizzare le loro singole abilità naturali attraverso l’atletica leggera: corse, salti, lanci e così via; i più piccoli saranno aiutati con i compiti e si potranno sbizzarrire con laboratori manuali, pittura creativa, giochi di società e tanto altro.



L’idea è quella di far trascorrere ai bambini/ragazzi due ore di benessere a 360°, lontani da smartphone, tablet e videogiochi e vicini a qualcosa di più sano e raccomandato anche dalle linee guida dell’OMS che raccomanda per bambini e adolescenti 60 minuti al giorno di “attività di intensità da moderata a vigorosa”.



In attesa di una possibile e auspicabile riapertura di tutte le attività fisiche, il Garden dunque non si ferma e va sempre alla ricerca di alternative per garantire alla popolazione un punto di riferimento per chi vuole tenersi in forma e non abbandonare lo sport, sempre nel pieno rispetto dei protocolli previsti e in tutta sicurezza.



Per tutte le informazioni sulla partecipazione al Winter Camp ci si può rivolgere direttamente al Garden (0541 774230) o visitare il sito.