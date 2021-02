In casa 41 piante e quasi due chili di marijuana: arrestato il pollice verde

Cronaca

San Clemente

| 10:14 - 11 Febbraio 2021

Le piante sequestrate dai carabinieri di Saludecio.



Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Saludecio hanno arrestato un 28enne cattolichino domiciliato a San Clemente per detenzione e spaccio di stupefacenti. Pregiudicato e disoccupato, il giovane era stato preso di mira dai militari dopo essere stato notato in compagnia di noti assuntori del luogo ed è pertanto diventato oggetto di mirati servizi di osservazione che nel pomeriggio di mercoledì hanno portato alla perquisizione della sua casa. Nel garage è stato trovato un vero e proprio giardino di marijuana fai da te. Nella serra artigianale, i carabinieri hanno rinvenuto 41 piante di marijuana nonché i primi “raccolti” e un bilancino di precisione. Circa 1 chilo e 725 grammi di stupefacente sequestrato che il coltivatore a domicilio aveva predisposto per la cessione a terzi. Dichiarato in stato di arresto, è stato quindi trattenuto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti all’Autorità Giudiziaria di Rimini.