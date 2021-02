Attualità

Rimini

| 08:37 - 11 Febbraio 2021

Via XX Settembre, auto parcheggiata sulle strisce.



Segnalazione di un lettore su un caso di parcheggio selvaggio: "Vorrei segnalare il modo in cui parcheggiano alcune macchine in Via XX settembre a Rimini. Le auto vengono parcheggiate sulle strisce pedonali, e non è possibile passare a piedi in piena sicurezza la strada, costringendo i passeggini e le carrozzine con disabili ad attraversare pericolosamente".