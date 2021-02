Calcio D, Rimini: il difensore Davide Ferrante lascia il club biancorosso

Sport

Rimini

| 19:00 - 10 Febbraio 2021

Davide Ferrante in azione.

L’esperienza di Davide Ferrante al Rimini è al capolinea. Il giovane difensore (classe 2001), che già da un paio di giorni non si allena con la squadra biancorossa, nelle prossime ore si accaserà ad un altro club di serie D: destinazione probabile il Gavorrano, la sua ex squadra di provenienza con cui ha già giocato due stagioni e allenata da Favarin, in lotta nei quartieri alti della classifica. Dietro la decisione dello staff tecnico biancorosso uan scelta tecnica e la volontà di dare spazio ad altri under, in particolare quelli provenienti dal settore giovanile ad esempio Manfroni per restare al reparto difensivo. Non appena sarà individuata la società di destinazione e firmato l’accordo sarà comunicata ufficialmente la sua cessione. Intanto l’attaccante Diop è stato svincolato.

Per quanto riguarda la Marignanese Cattolica ceduto il difensoreal Borgosesia. Anche nel derby del Romeo Neri di domenica il tecnico in panchina sarà Icio Galli.