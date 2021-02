Calcio RSM, al Murata il centrocampista Fabbri (ex Marignanese). Bomber Sartori al Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 17:16 - 10 Febbraio 2021

L'attaccante Matteo Sartori si è accasato al Tre Fiori.

Acquisto prestigioso per il Murata di mister Achille Fabbri. Si tratta del centrocampista centrale Filippo Fabbri, classe 1995, proveniente dal Diegaro (Eccellenza). Lo scorso anno è stato promosso in serie D con la Marignanese in cui ha militato per tre stagioni. Il Tre Penne si è rinforzato con il terzino mancino Lorenzo Costa, classe 1992 e nelle prossime ore annuncerà un attaccante. Il nome è top secret.

A caccia di un attaccante è anche La Fiorita che ha scartato l'ipotesi Diop del Rimini Calcio.

A proposito di punte, la Virtus annuncerà il ravennate Riccardo Innocenti, classe 1974, nell'ultima stagione al Alfonsine, oltre trecento gol tra Serie C ed Eccellenza (di cui 97 un serie C).

Il Tre Fiori si rinforza con l'attaccante Matteo Sartori, classe 1991 ex Rimini in uscita dalla Marignanese Cattolica e l'attaccante sloveno Patrik Bordon classe 88, reduce da due stagioni in Lituania.

In casa Domagnano arriva l’attaccante classe 1983 Alessandro Rossi proveniente dal Pisaurum.

Alla Libertas arriva il terzo portiere Nicholas Di Marzo, classe 2001, già al settore giovanile del Cattolica. Al Pennarossa sono vicini i difensori del Tropical Coriano Antonio Barretta e Mattia Alberigi. Dal club del presidente Marzi sono in uscita gli attaccanti Matteo Vitaioli (nazionale) e Tommaso Costantini: chi se li aggiudicherà?

Dal cub del presidente Marzi sono in uscita anche i difensori Mattia Alberigi e Antonio Barretta: sono diretti al Pennarossa.