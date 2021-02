Educazione a guida sicura: parte la campagna, il 19 diretta Zoom con Rimini

Attualità

Emilia Romagna

| 16:15 - 10 Febbraio 2021

"Guida sicura e consapevole" la campagna regionale sul web.

Sul tema dell'educazione alla sicurezza stradale, continuano in Emilia-Romagna le iniziative di comunicazione nonostante la diversa modalità, non più in presenza, che ha cambiato lo stile degli incontri. Da giovedì 11 fino a martedì 23 febbraio, dalle 10 alle 11.30, si terranno nove webinar, uno per ogni ambito provinciale - già svolto a Bologna - sulla piattaforma Zoom. Il 19 febbraio diretta zoom con Rimini.



Interverranno rappresentanti di Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Polizie Locali, e le voci di soccorritori sanitari, mondo della scuola e dell'associazionismo. "L'Emilia-Romagna - spiega l'assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini - per prima a livello nazionale ha organizzato eventi e azioni concrete per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti sbagliati in strada e alla guida. La sicurezza stradale rappresenta un tema di grande impatto e sociale ed economico in Italia e di questa criticità siamo consapevoli. È da questo che sono partite iniziative storiche come i programmi di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e la creazione dell'Osservatorio, con lo storico impegno per l'obbligatorietà del casco per i motocicli, diventato legge nazionale proprio a partire da una battaglia promossa dall'Emilia-Romagna. Con la nuova campagna al via domani ripartono così le iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini da parte dei soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo in materia di sicurezza stradale".