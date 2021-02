Patrick Zaki cittadino onorario di tutti i comuni del riminese: la proposta

Attualità

Rimini

| 15:23 - 10 Febbraio 2021

Patrick Zaki.

Il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, ha scritto ai sindaci del territorio per proporre di riconoscere la cittadinanza onoraria dei comuni a Patrick Zaki, detenuto ingiustamente da oltre un anno nelle carceri egiziane. Santi ha raccolto l'appello dell'associazione "Sarà. Rimini al futuro". Scrive Santi: "Non si tratta di ingerenze negli affari interni di un altro Stato, ma di garantire un processo equo e il rispetto della libertà individuale, perché la condizione di detenzione preventiva di Patrick, che soffre d’asma e con la pandemia entrata nelle carceri egiziane, è incompatibile con il rispetto dei diritti umani". Per il presidente della provincia il conferimento della cittadinanza onoraria "sarebbe un segnale di civiltà e di vicinanza concreta a Patrick e alla sua famiglia, oltre che un modo per tenere alta l’attenzione su questa terribile vicenda".