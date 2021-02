Covid San Marino: 11 guariti e 21 nuovi casi positivi

Attualità

Repubblica San Marino

15:00 - 10 Febbraio 2021

La Repubblica di San Marino.

Secondo il bollettino di mercoledì 10 Febbraio, nella Repubblica di San Marino, ci sono stati 11 guariti e 21 nuovi casi positivi al Coronavirus su 246 persone sottoposte a tampone.



Nel dettaglio, rimane inalterato il dato sui decessi (29 da inizio luglio a oggi, mercoledì 10 febbraio) nella seconda ondata della pandemia. Due i focolai che hanno coinvolto l'Rsa La Fiorina: nel primo 20 ospiti contagiati, 12 nel secondo. Di questi undici sono deceduti, due sono ricoverati in ospedale nel reparto Covid, 19 sono invece guariti. In ospedale sono ricoverate 20 persone, 14 nel reparto Covid e 6 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trova il 91,8% dei casi attivi, 225 persone.