Bollettino covid comune per comune: Rimini scende da 1191 a 959. Otto paesi in aumento

| 14:44 - 10 Febbraio 2021

I casi attivi nei comuni in provincia di Rimini.



Nel riminese contagi in leggera crescita, nella settimana dal 1 al 7 febbraio, confrontando i dati con quelli delle due settimane precedenti. I nuovi contagi infatti sono tornati oltre quota 1000 (1003), ma c'è una diminuzione dei casi attivi, da 2497 a 2070 (-427, calo inferiore rispetto a 7 giorni prima, quando era stato di 494 unità). Tra le città con più casi attivi, oltre a Rimini (959), spiccano Coriano (111) e Santarcangelo (205), mentre Riccione scende sotto quota cento (85). Il maggior numero di nuovi casi si registra a Rimini (+457), Riccione (+85), Coriano Bellaria Igea Marina (+38), Morciano di Romagna e Coriano (+36), Verucchio (+30), San Giovanni in Marignano (+29) e Novafeltria (+28).



IL COMMENTO DI MATTIA ALTINI (AUSL): "Seppur registrando un leggero aumento di positività in alcuni territori della nostra Ausl, i dati confermano un andamento positivo, se incrociati con il dato dei ricoveri, in ulteriore calo e a quello dell’occupazione delle terapie intensive. Anche la performance dei tempi di refertazione, entro le 48 ore, sale ulteriormente, attestandosi al 99%, dato più alto da ottobre. Ora, con la definizione dei prossimi step del piano vaccinale da parte nazionale e regionale, sempre augurandoci che le forniture arrivino nei tempi previsti, potremo proseguire celermente nella campagna vaccinale, per continuare ad assicurare la copertura vaccinale alle fasce più a rischio della popolazione. La nostra organizzazione è pronta, come già lo è stata fin da subito. Dobbiamo però continuare a fare tutti la nostra parte, rispettando rigorosamente le linee guida sulla sicurezza, che non ci stancheremo di ripetere , sono incentrate sull’uso della mascherina, igiene e distanziamento".



CASI ATTIVI 2070*



Bellaria 57 (-32 casi attivi, 38 nuovi casi)

Cattolica 45 (-12, 24 nuovi casi)

Casteldelci 3 (-4, 0 nuovi casi)

Coriano 111 (-16, 36 nuovi casi)

Gemmano 8 (-4, 1 nuovo caso)

Maiolo 10 (+3, 7 nuovi casi)

Misano Adriatico 40 (-16, 24 nuovi casi)

Mondaino 6 (+1, 1 nuovo caso)

Montefiore Conca 21 (+11, 12 nuovi casi)

Montegridolfo 8 (-5, 1 nuovo caso)

Montescudo-Monte Colombo 79 (-29, 20 nuovi casi)

Morciano di Romagna 71 (+1, 36 nuovi casi)

Novafeltria 71 (+4, 28 nuovi casi)

Pennabilli 28 (-1, 11 nuovi casi)

Poggio Torriana 48 (-14, 16 nuovi casi)

Riccione 87 (-41, 85 nuovi casi)

Rimini 959 (-232, 457 nuovi casi)

San Clemente 38 (+11, 25 nuovi casi)

San Giovanni in Marignano 56 (+12, 29 nuovi casi)

San Leo 25 (-18, 8 nuovi casi)

Santarcangelo di Romagna 205 (-27, 93 nuovi casi)

Saludecio 33 (-2, 10 nuovi casi)

Sant'Agata Feltria 12 (+7, 9 nuovi casi)

Talamello 7 (-11, 2 nuovi casi)

Verucchio 42 (-13, 30 nuovi casi)



*I casi attivi sono i pazienti attualmente positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



In terapia intensiva al 7 febbraio: 17 pazienti, lo 0,8% dei casi attivi.



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 732 (+32): Rimini (352, +16), Riccione (95, +1), Cattolica (50, +2), Santarcangelo di Romagna (40, +3), Bellaria Igea Marina (39, +1), Misano Adriatico (22, +2), Coriano (19, +2), Morciano di Romagna (19, +1), San Giovanni in Marignano (17), Novafeltria (13), Montescudo Monte Colombo (13, +1), San Clemente (10, +1), Verucchio (10, +2), Saludecio (10), Poggio Torriana (7), Mondaino, San Leo (3), Casteldelci, Gemmano (2), Talamello, Sant'Agata Feltria, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).