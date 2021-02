Calcio a 5: San Marino academy ammessa al campionato nazionale Under 19 di Futsal

Sport

Repubblica San Marino

| 12:25 - 10 Febbraio 2021

©SMAcademy.



Era nell’aria da qualche tempo e ieri è divenuto ufficiale: attraverso un comunicato ufficiale la divisione Calcio a 5 della LND ha reso noto che la San Marino Academy parteciperà al Campionato Nazionale Under 19 di Futsal. Una grande notizia per la formazione biancoazzurra, che aveva iniziato la stagione iscrivendosi al Campionato Regionale e che in seguito, viste le mille incertezze legate alla situazione pandemica (come quella legata all’effettiva partenza del campionato), ha ritenuto opportuno cogliere l’opportunità di inoltrare la richiesta per l’iscrizione al torneo nazionale, questo sì in prossimità di partire.



Di fatto i giovani biancazzurri non hanno mai iniziato la loro stagione, se non dal punto di vista degli allenamenti, anche quelli bruscamente interrotti allo scoppio della nuova ondata pandemica. Ora invece una data fissata per la ripartenza c’è: il 21 febbraio Matteo Selva e i suoi ragazzi inizieranno il loro cammino ad un livello di futsal mai esplorato prima dalla San Marino Academy. Un’esperienza che richiederà grandissimi sforzi – considerato il tasso tecnico generale – ma offrirà anche ottime opportunità di crescita, e se ne ha un’idea anche semplicemente dando una scorsa ai nomi altisonanti che compaiono nell’elenco delle squadre iscritte. Nella prima fase le formazioni (più di un centinaio) verranno suddivise in gironi per prossimità territoriale; la San Marino Academy conoscerà le proprie “compagne di viaggio” nei prossimi giorni.



Intanto ieri alla casa del Calcio di Montecchio si è svolto un incontro fra la squadra e la classe arbitrale sammarinese con Massimo Nanni, responsabile dell’A.S.A. per il settore Futsal, con l’obiettivo di formare giocatori e staff a proposito delle novità regolamentari della stagione 2020-21, ma anche a proposito delle specificità di un torneo come il campionato nazionale. Ad esempio sarà un inedito per i giovani Titani la disputa della gara su tempo effettivo. Confermato, infine, lo staff tecnico della squadra, capitanato da mister Matteo Selva e completato dal collaboratore tecnico Massimiliano Spada, dal fisioterapista Fabio Testa, dal preparatore atletico Silvio Iannibelli e dal preparatore dei portieri Omar Albertini.