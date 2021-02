Bando per rilanciare l'export e le fiere di settore, oltre 200 i progetti approvati

Attualità

Rimini

| 12:13 - 10 Febbraio 2021



Un incentivo a diversificare i mercati per rafforzare la propensione all’export del sistema produttivo regionale, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese da sole o in forma aggregata finanziamenti a fondo perduto per la promozione e la partecipazione ad eventi fieristici. Sono 204 le domande approvate e finanziate dalla Regione con 2 milioni di euro per progetti in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati e a nuovi canali di vendita, soprattutto digitali, e per rafforzare la parte di commercio estero all’interno dell’azienda.



Si tratta della prima call di due bandi regionali del programma Emilia-Romagna Go Digital, che complessivamente mettono a disposizione oltre 5 milioni di euroa sostegno di progetti dei consorzi e di singole imprese per promuovere l’export e per la partecipazione a eventi fieristici nel 2021.



A Rimini sono state approvate sei domande per un importo stanziato pari a 60 mila euro. Alla seconda fase si potranno presentare le domande a partire dalle ore 12 del primo giugno fino alle ore 16 del 30.