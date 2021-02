Si aggirava nei pressi di casa con fare sospetto, in tasca 5 grammi di eroina: arrestato

Attualità

Rimini

| 12:05 - 10 Febbraio 2021



I carabinieri di Rimini hanno beccato in flagranza reato un 50enne riminese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, che si aggirava con fare sospetto attorno a casa. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso di numerose dosi di eroina, precisamente 5 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale vario per confezionamento delle sostanze stupefacenti. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, l'arresto è stato convalidato e il soggetto è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune, in attesa del processo la cui data è da destinarsi.