Maltrattamenti e vessazioni sugli anziani, i tre operatori sul banco degli imputati

Cronaca

Rimini

| 09:28 - 10 Febbraio 2021



Vessazioni, maltrattamenti, umiliazioni e addirittura molestie sessuali. Sono queste le accuse dalle quali tre operatori di una casa di riposo di Montescudo-Monte Colombo dovranno difendersi per fatti risalenti al 2016. Come riporta il Corriere di Romagna, l'11 maggio ci sarà la discussione per rito abbreviato, che quindi prevede la rinuncia alla fase del dibattimento per ottenere uno sconto della pena. Imputati tre operatori, un 70enne sospettato dei presunti atti sessuali, una 56enne riminese e un 53enne campano. Alcuni momenti vennero anche immortalati da alcune telecamere, anche se l'interpretazione tra pm e giudice ancora differisce.