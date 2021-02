Morto nel viaggio in rimorchio, pakistano condannato a 9 anni per sopressione di cadavere

Cronaca

Rimini

| 08:18 - 10 Febbraio 2021

È stato condannato a 9 anni di reclusione Ali Irfan, il 34enne pakistano accusato di aver favorito l'immigrazione clandestina trasportando un gruppo di immigrati in Romagna, tra i quali un suo connazionale 26enne poi morto per asfissia durante il viaggio nel van per il trasporto dei cavalli. Altra colpa attribuitagli dall'accusa, come spiega il Corriere di Romagna, è l'aver scaricato e abbandonato il morto a lato di una strada a San Giovanni in Marigrano, da qui l'accusa di soppressione e occultamento di cadavere.