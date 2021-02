VIDEO Incendio all'ex mattatoio in via Dario Campana: intervento dei Vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 07:22 - 10 Febbraio 2021

Vigili del fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti martedì 9 febbraio alle 17.20 circa con tre automezzi e sette unità per incendio presso l'ex mattatoio di Rimini in via Dario Campana. L’incendio ha coinvolto materiali vari quali poltrone, tavoli, divani e tappeti, all'interno di un magazzino del vecchio macello pubblico, utilizzato come ricovero di fortuna. Sul posto presente anche personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Non si registrano danni a persone. Il personale sta ancora operando per completare le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dello stabile.