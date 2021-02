Calcio D, il recupero con la Sammaurese è stato posticipato al 3 marzo

Sport

Rimini

| 15:43 - 10 Febbraio 2021

Il difensore Davide Ferrante.

Il Rimini FC rende noto che, a seguito della documentazione inviata dalla Società Sammaurese, proveniente da struttura sanitaria e, segnatamente dalla AUSL Romagna di Cesena (la quale ha ritenuto di dover porre in quarantena fiduciaria tutto il gruppo squadra), per cause di forza maggiore il Dipartimento Interregionale ha rinviato la gara Rimini vs Sammaurese (12° giornata di andata del Campionato di Serie D 2021), in programma mercoledì 17 febbraio 2021 a mercoledì 3 marzo 2021.

LE ALTRE Nuovo arrivo in casa Mezzolara. Dalla Primavera della Spal arriva il giovane centrocampista Mattia Roda classe 2003. Mattia ha disputato le ultime quattro stagioni nel settore giovanile della Spal, passando dai Giovanissimi Nazionali alla Primavera.

La Pro Livorno ha ingaggiato Lorenzo Pecchia, centrocampista classe 2002 venturinese che arriva in biancoverde con la formula del prestito. Un giocatore che ha esordito in Serie B, quest’estate nella sfida tra Benevento e Livorno, ed ha collezionato 6 presenze in Serie C, nella prima parte della stagione.

L’attaccante della Bagnolese, Alberto Formato, dovrà stare fuori per un mese circa per un guaio muscolare che lo ha costretto ad uscire al 24′ del primo tempo durante la gara interna con il Seravezza Pozzi.

RINVIO Le partite Sammaurese - Lentigione in programma per sabato e Corticella-Mezzolara di domenica sono state rinviate a data da destinarsi.