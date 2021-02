Servizio civile in Croce Blu: 4 posti a Bellaria Igea Marina o Riccione

Attualità

09 Febbraio 2021

Pubblica Assistenza Croce Blu Onlus è un'associazione di Volontariato che opera sul territorio della Provincia di Rimini dal 2004 e che fa parte di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Come ogni anno l'Associazione aderisce al progetto di Servizio Civile Nazionale mettendo a disposizione 4 posti, con possibilità di svolgere attività presso la sede di Bellaria-Igea Marina o presso quella di Riccione, per ragazzi dai 18 ai 28 anni che vogliono dedicare un anno della propria vita a chi è in difficoltà o manifesta un bisogno di tipo socio-sanitario. I ragazzi che si candideranno, dopo una prima selezione, verranno formati con appositi corsi per poter svolgere servizi a fianco dei Volontari di Croce Blu sia in ambulanza sia con i mezzi trasporto diversamente abili. L'impegno consiste in 25 ore settimanali per la durata complessiva di 12 mesi. E' previsto un rimborso spese pari a 439.50 euro al mese. Il bando scadrà il 15 Febbraio 2021 alle ore 14:00. Per candidarsi e/o per maggiori informazioni inviare una mail a formazione@croceblu.rimini.it.