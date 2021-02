Antenna Ina Casa, prosegue la protesta: mercoledì incontro con gli assessori

Attualità

Rimini

| 17:44 - 09 Febbraio 2021

L'impatto visivo dell'opera.

Il comitato "No antenna Ina Casa", dopo l'incontro avvenuto sabato scorso nei pressi del cantiere con alcuni esponenti politici, incontrerà gli assessori Montini e Sadegholvaad domani (mercoledì 10 febbraio) alle 13.30, in via Argelli. "Nostro intento è di portare i rappresentanti dell'amministrazione a interloquire con i cittadini proprio lí dove i lavori dell'antenna proseguono, affinché gli amministratori prendano piena coscienza del contesto ambientale, urbano e sociale in cui avverrà questo intervento, per noi scellerato", si legge in una nota del comitato.