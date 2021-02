Coronavirus Rimini: 117 nuovi casi e due decessi. Morta una 72enne

Attualità

Rimini

| 16:14 - 09 Febbraio 2021

Il bollettino di martedì 9 febbraio.



A Rimini contagi da nuovo coronavirus in calo, ma ancora sopra quota cento. Sono 117, però prevalgono gli asintomatici, 71, sui sintomatici, 46. Su 45 nuovi decessi comunicati per la regione Emilia Romagna, due riguardano il nostro territorio: una donna di 72 anni e un uomo di 87 anni. Rimane stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Infermi: 17. In regione calano i ricoveri e i nuovi casi tornano sotto quota 1000 (977, 438 asintomatici e 539 sintomatici). Il tasso di positività si abbassa al 3,2% (su 29.701 tamponi eseguiti). Le nuove guarigioni sono 803.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.884 (+129 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.731 (+155), il 94,9% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-1 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 1.971 quelli negli altri reparti Covid (-25, 4,7% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1), 10 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 19 a Reggio Emilia (+1), 37 a Modena (+3), 41 a Bologna (-3),13 a Imola (invariato), 22 a Ferrara (-2), 4 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (-1) e 17 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 18.937 a Piacenza (+61 rispetto a ieri, di cui 36 sintomatici), 15.901 a Parma (+17, di cui 13 sintomatici), 30.157 a Reggio Emilia (+85, di cui 40 sintomatici), 40.254 a Modena (+151, di cui 91 sintomatici), 45.447 a Bologna (+274, di cui 158 sintomatici), 7.500 casi a Imola (+53, di cui 36 sintomatici), 13.412 a Ferrara (+42, di cui 5 sintomatici), 17.180 a Ravenna (+47, di cui 20 sintomatici), 8.708 a Forlì (+38, di cui 24 sintomatici), 10.074 a Cesena (+92, di cui 70 sintomatici) e 21.587 a Rimini (+117, di cui 46 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle ore 15 di oggi (martedì 9 febbraio) sono state somministrate complessivamente 266.530 dosi, di cui 2.671 oggi; sul totale, 121.389 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.