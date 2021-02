Trasporto merci pericolose: su 50 veicoli riscontrate 42 violazioni a Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:25 - 09 Febbraio 2021

Controlli della Polizia Stradale di Rimini.

Continuano i controlli della polizia Stradale di Rimini relativamente al settore del trasporto merci. Ieri (lunedì 8 febbraio) sono state impiegate cinque pattuglie, che hanno controllato una cinquantina di veicoli, elevando 42 sanzioni amministrative per un totale di 5476 euro. E' stata anche ritirata una patente. Le violazioni rilevate riguardano il mancato impiego delle mascherine, la corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione, lo stato di usura dei pannelli arancioni riflettenti che indicano la classe della merce pericolosa e la mancanza di alcune strisce rifrangenti di sicurezza. In totale, relativamente alla normativa per il trasporto su strada dei materiali pericolosi, le sanzioni sono state 18, quasi la metà di quelle irrogate nei controlli delle ultime 24 ore.