Aiuti per 12 milioni: "Una conferma dell'importanza dell'aeroporto di Rimini"

| 14:18 - 09 Febbraio 2021

Ingresso dell'aeroporto riminese.



Il finanziamento da 12 milioni di euro per l'aeroporto 'Federico Fellini', deliberato di recente dall'Unione Europea, "credo sia una conferma dell'importanza dell'aeroporto di Rimini. Ora credo che il passo da fare sia di potere interfacciarsi con l'Amministrazione in maniera concreta e positiva per vedere che quegli investimenti agevolino la nostra città il nostro territorio. Il nostro auspicio è che poi si trovi una intesa tra gli aeroporti di questa regione, così come sta avvenendo sulle Fiere". Lo ha detto, nel corso di una conferenza sulla congiuntura industriale romagnola, il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli. "Se ragioniamo come regione compatta - ha osservato - possiamo raggiungere risultati importanti, se non lo facciamo è una cosa un po' più complicata. Non possiamo andare in ordine sparso su certi temi", ha concluso.