Coronavirus: impennata contagi a San Marino, +47 casi. Due decessi

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:01 - 09 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino (9 febbraio 2021).



Sale a 29 il numero dei decessi a San Marino, durante la seconda ondata pandemica da nuovo coronavirus, dal 1 luglio a oggi (martedì 9 febbraio). L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha comunicato il decesso di un 80enne e di un 87enne, entrambi ricoverati in ospedale. Sono sette i pazienti in terapia intensiva, 14 quelli nel reparto Covid. In totale è il 9,1% dei casi attivi. In isolamento domiciliare si trovano 209 persone, il 90,1% dei casi attivi (che in totale sono 230). Nelle ultime 24 ore le nuove positività sono state 47 su 414 tamponi, mentre le guarigioni comunicate sono 50, numero che porta il totale, dal 1 luglio, a 2212.