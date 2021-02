Stanza degli abbracci a Santarcangelo: da oggi la residenza "Suor Angela Molari" è Covid free

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:34 - 09 Febbraio 2021

Inaugurazione stanza degli abbracci.



Gli anziani della residenza protetta “Suor Angela Molari” potranno ora rivedere i propri cari grazie alla nuova stanza degli abbracci installata a fianco dell’ingresso principale dell’edificio. Questa mattina (martedì 9 febbraio) il sindaco Alice Parma, l’assessore al Welfare e servizi sociali Danilo Rinaldi, il presidente di ASP Valloni-Marecchia Giancarlo Ferri hanno partecipato all’apertura ufficiale della stanza.



Presenti all’iniziativa, anche il presidente del Rotary Club Rubicone Dott. Davide Lazzarini che ha finanziato la struttura gonfiabile, il referente della cooperativa sociale l’Aquilone, che gestisce la residenza per anziani, Paolo Dall’Acqua, alcuni operatori sanitari della residenza per anziani e un rappresentante dell’azienda CompaMed che fornito il prodotto.



La struttura gonfiabile – che costa circa 3.300 euro – è realizzata in tessuto nylon poliammide ignifugo, lavabile e disinfettabile ed è composta da un’area visitatori e una per degenti separate da una parete di poliuretano trasparente con maniche che permettono l’abbraccio tra i due interlocutori. Su ciascun lato della struttura sono presenti anche due oblò per il ricambio dell’aria e l’illuminazione, garantita anche da un lampadario a led. La stanza può inoltre essere riscaldata attraverso una semplice stufetta ad aria.