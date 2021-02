Confindustria Romagna 'benedice' governo Draghi: 'Aspettative positive'

Attualità

Rimini

| 12:54 - 09 Febbraio 2021

Maggioli in conferenza stampa.

Nel Paese "abbiamo davanti dei mesi complicati. L'incarico a Draghi, credo che valga per tutti, ha creato una attenzione e delle aspettative molto positive rispetto a quello che dovrà avvenire". Così il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli commenta l'incarico a formare un Governo conferito a Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa sulla congiuntura industriale romagnola nel secondo semestre del 2020 e sulle previsioni per il 2021. "Il tema di come spendere i fondi del Recovery Plan - ha osservato - sarà un tema fondamentale. Sono soldi che dovranno essere spesi bene. Direi che le prime mosse del presidente incaricato vanno nella direzione che lo stesso Draghi aveva annunciato durante il Meeting qua a Rimini confermando come centrale "la questione degli investimenti".