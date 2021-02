La Gambalunga riapre agli studenti: porte aperte da giovedì

Attualità

| 12:17 - 09 Febbraio 2021

L'ingresso della biblioteca Gambalunga a Rimini.



Dopo mesi di quasi totale chiusura, finalmente riaprono le sale studio della biblioteca Gambalunga di Rimini, a cui si potrà accedere però prenotando on line. Si potrà anche entrare in biblioteca per scegliere i libri negli scaffali, cercare fra le numerose novità librarie acquistate negli ultimi mesi. I lettori troveranno ad attenderli i nuovi arredi dell’area recuperata all’esposizione dei libri e alla lettura, per rendere la loro permanenza in biblioteca più confortevole, secondo il programma di miglioramento funzionale degli spazi, iniziato nel 2019 e che prosegue interessando gli ambienti della biblioteca ragazzi (su prenotazione).



Sono inoltre attivi i servizi di consultazione su prenotazione, il prestito interbibliotecario, il document delivery, le informazioni bibliografiche (via mail e telefoniche) il prestito di e-book, e la consultazione delle numerose risorse digitali della biblioteca e della piattaforma MLOL.

Per avere istruzioni su tutti i servizi disponibili e le modalità di utilizzo è sufficiente consultare le FAQ sul sito o chiamare lo 0541 704486.