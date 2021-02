Incidente mortale in autostrada, l'amministrazione di Coriano vicina a famiglie e animalisti

Attualità

Coriano

09 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Tutta l’amministrazione del comune di Coriano si unisce al dolore per la scomparsa di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, due persone fortemente impegnate nel mondo animalista morte domenica notte in un terribile incidente in autostrada. “A nome di tutta l’amministrazione esprimiamo la nostra vicinanza all’associazione Enpa per la gravissima perdita e le nostre più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che in questo tragico incidente hanno perso la vita", afferma la sindaca Domenica Spinelli, cui fa eco l'assessora alla tutela degli animali Giulia Santoni: “Sin dal primo tavolo operativo con le associazioni animaliste ho capito che sarebbe sempre stato molto stimolante lavorare in sinergia con questi volontari e volontarie. Uomini e donne con le loro professioni, famiglie, impegni e fragilità ma con un unico denominatore: l’amore incondizionato verso gli tutti gli animali, esseri senzienti che provano gioia ma anche dolore. In questi anni ho visto Cecilia Bravo, coordinatrice della sezione Enpa Rimini, lavorare sodo per risolvere situazioni da subito apparse molto complicate, Massimiliano Lemmo, presidente dell'associazione “K.Lorenz”, recarsi ad ogni ora del giorno e della notte per soccorrere animali feriti in difficoltà, anche i selvatici. Potrei dilungarmi ancora raccontando le esperienze di quelle che un tempo veniva appellate “gattare”: soprattutto donne, ma anche uomini, che investono tempo e risparmi in cibo e cure per il sostentamento e il benessere delle numerose colonie feline ubicate sui territori. A loro, che operano lontano dai riflettori quando si meriterebbero un posto in prima pagina, perché di chi fa del bene bisogna parlarne e darne evidenza affinché il volontariato diventi fortemente contagioso! A loro vanno la mia stima e i miei ringraziamenti: grazie per quello che fate ogni giorno; senza il vostro instancabile lavoro e impegno, anche in condizioni tutt’altro che favorevoli, non ci sarebbero state tante storie a lieto fine!”.