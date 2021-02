Nuoto, la San Marino master si piazza terza dietro alla Polisportiva Riccione

Sport

11:39 - 09 Febbraio 2021

I San Marino master ai campionati regionali di questa domenica a Riccione.



Non potevano mancare i nuotatori della San Marino Master alle competizioni regionali di categoria, che si sono disputate domenica allo stadio del nuoto di Riccione. La squadra sammarinese sotto l'occhio vigile degli allenatori Andrea Bartolini, Elisa Celli, Emanuela Donati e Luigi Saponaro. ottiene un prestigioso risultato, posizionandosi al terzo posto di società e salendo quindi sul podio dei campionati Fin. Ottiene inoltre ben 16 medaglie d'oro e relativi titoli di Campione regionale individuali oltre a 3 argenti e 8 bronzi.



Erano iscritti ai campionati 250 atleti a rappresentare 33 società provenienti dalla regione Emilia Romagna; un numero ben più contenuto rispetto alle ultime edizioni a causa delle limitazioni anticovid, che comunque ha permesso di far gareggiare e divertirsi in totale sicurezza gli atleti master.



Nel dettaglio gli ori ottenuti dai master di San Marino:



Tentoni Alessandro M45 1500 Stile libero

Mazza Roberto M50 100 misti e 50 dorso

Galloni Umberto M50 200 dorso

Casadei Karin M35 100 Rana

Rinaldini Susanna M35 800 stile libero e 50 rana

Muccioli Diego M40 400 misti

Mammy Claudia M45 400 stile libero e 50 rana

Pesaresi Maria Cristina M55 400 stile libero e 50 rana

Bartolomei Clelia M30 400 stile libero e 50 rana

Ercolani Giacomo M40 400 stile libero e 50 rana