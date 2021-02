Poste italiane, dal 15 febbraio sei uffici tornano a orari e aperture pre Covid

Attualità

Rimini

09 Febbraio 2021

Poste Italiane prosegue nel graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale. Ecco allora che dal 15 febbraio altri sei uffici postali in provincia di Rimini torneranno infatti a operare secondo i tradizionali orari e giornate di apertura al pubblico pre-pandemia.



Verrà ripristinata l’apertura pomeridiana fino alle 19.05 dal lunedì a venerdì negli uffici postali di Misano Adriatico, Miramare di Rimini, Viserba e Morciano di Romagna. Sarà inoltre estesa da uno a tre giorni alla settimana (martedì, giovedì e sabato) l’apertura delle sedi di San Leo e Torriana.



Poste Italiane precisa di avere adottato tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere la diffusione del covid-19, come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass nelle sedi con il bancone aperto, il posizionamento di strisce di sicurezza e stalli per il distanziamento e accurate procedure di sanificazione per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini. Il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato di mascherine, guanti e gel disinfettante.