Botte e aggressioni ai genitori per comprare la droga: 19enne arrestata a Miramare

Cronaca

Rimini

| 08:32 - 09 Febbraio 2021



I carabinieri della stazione di Miramare di Rimini hanno arrestato una 19enne riminese per maltrattamenti in famiglia. La ragazza, con dipendenza per le droghe leggere, da oltre un anno aveva assunto un comportamento violento nei confronti dei genitori, i quali non potendo più sostenere la situazione si erano rivolti alle forze dell'ordine per denunciare le reiterate condotte vessatorie, minacciose e violente nei loro confronti, associate a volte addirittura a vere e proprie aggressioni fisiche per ottenere denaro con cui comprare la droga. La ragazza ora è stata accompagnata nel carcere di Forlì dove sarà detenuta in regime di custodia cautelare, in attesa di essere sentita dal magistrato inquirente.