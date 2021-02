Cronaca

| 22:00 - 08 Febbraio 2021

Lieve scossa nel riminese.

Leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.2 lunedì sera alle ore 21.36 in Alta Valmarecchia in provincia di Rimini. L’epicentro è stato localizzato a Casteldelci ad una profondità di 8,6 km. Non si registrano danni a cose e persone. Alcuni cittadini hanno avvertito l’evento sismico vista la bassa profondità.