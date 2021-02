Calcio D, la Correggese prende un attaccante: Cherif Diallo

Sport

Rimini

| 17:57 - 08 Febbraio 2021

Cherif Diallo col presidente Claudio Lazzaretti.

La Correggese si rinforza ancora con l’attaccante Cherif Diallo, giocatore che va ad innalzare ulteriormente la pericolosità del reparto offensivo di una squadra che sta viaggiando a una media di due gol a partita (26 reti in 13 partite).

Cherif Diallo, nato a Monrovia in Liberia il 10 gennaio 1997, può vantare già alcuni anni di esperienza nel campionato di Serie D: ha indossato le maglie della Fezzanese nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 (54 presenze con 9 reti) e della Sanremese in questa prima parte di campionato, collezionando 15 presenze con 3 gol e 1 assist. Tra le sue caratteristiche tecnica e velocità abbinate alla sua forza fisica le sue doti migliori.

“Sono molto felice del suo arrivo – le prime parole del presidente della Correggese Claudio Lazzaretti – è un giocatore molto forte che sono certo ci farà fare un ulteriore salto di qualità. Siamo consapevoli che la stagione sia lunga e piena di insidie e per questo noi non vogliamo avere rimpianti alla fine dell’anno. Il nostro obiettivo è quello di provare a lottare per qualcosa di importante fino alla fine, per disputare un campionato che sia in grado di darci degli stimoli ogni settimana e sono certo che questa squadra ha tutte le carte in regola per farlo. Abbiamo dei giocatori che hanno voglia di provare a fare qualcosa di importante e questo è il nostro valore più importante”.