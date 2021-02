Pescatore spacciatore arrestato nel riminese, sorpreso a cedere droga a cliente

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:29 - 08 Febbraio 2021

Carabinieri di Bellaria.

Colto sul fatto dai carabinieri mentre cede una dose di hashish ad un cittadino di Bellaria, è finito in manette un 39enne originario della provincia di Bari, di professione pescatore, pizzicato e controllato la scorsa notte.



La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 20 grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per confezionamento delle dosi di stupefacenti. In mattinata è stato eseguito il giudizio per direttissima, con convalida dell’arresto e l’uomo è stato condannato a mesi 4 di reclusione con pena sospesa. Il “cliente” è stato segnalato come assuntore.