La segnalazione: "Raccolgo mozziconi di sigarette, è un gesto incivile"

Attualità

Rimini

| 14:42 - 08 Febbraio 2021

Mozziconi raccolti.

Gettare i mozziconi di sigaretta per terra e' di per sè un gesto incivile E' come gettare per terra (anziché nel cestino) un qualsiasi altro rifiuto. Visto che il nostro territorio pullula di mozziconi dappertutto, una nostra lettrice racconta che un paio di volte la settimana si dedica a raccogliere le cicche che i fumatori gettano tra la sabbia, sul lungomare a Marina Centro. Un problema che la volontaria ha già più volte segnalato al comune. "Questo il mio bottino solo oggi (vedi foto) - dice - dal bagno 14 al 28 solo sul lato mare della passeggiata…pensate se ci fosse qualcuno a controllare e sanzionare, il bilancio del comune farebbe il botto!"