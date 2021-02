Riccione, oltre 160 persone beneficeranno del contributo per l'acquisto di bici

Attualità

Riccione

| 14:16 - 08 Febbraio 2021

L'assessora Lea Ermeti.

E’ consultabile sul sito del Comune di Riccione, (https://www.comune.riccione.rn.it - sezione Albo Pretorio) la graduatoria per l'assegnazione dei contributi del progetto "Bike to Work" per l'acquisto di biciclette o altri mezzi a propulsione prevalentemente elettrica. Il contributo è stato erogato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune per finanziare interventi relativi alla mobilità ciclabile in un momento di grave difficoltà causato dall’emergenza sanitaria Covid-19. Le iniziative previste nel progetto “Bike to Work” riguardano, tra le varie misure, contributi per investimenti per l’acquisto dei mezzi di trasporto quali biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.



L’importo complessivo del progetto per il territorio di Riccione ammonta a 30.215,28, di cui il 70% come quota di co-finanziamento della Regione Emilia Romagna, pari 21.150,70 euro ed il restante 30% come richiesto dalla Regione con risorse del Comune di Riccione pari a 9.364,58. Per erogare il contributo il Comune ha emanato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito Internet del Comune di Riccione e, mediante affissione, all'Albo Pretorio on line fino al 31 dicembre 2020. Nell’avviso sono state stabilite le modalità di erogazione del contributo, che è pari al 50% del prezzo di vendita (IVA inclusa) e comunque non superiore a 200 euro. Sono state 481 le domande di ammissione al contributo e sulla base dell’istruttoria le domande rispondenti ai requisiti specificati nel bando e ammesse a contributo, entro i limiti delle risorse a disposizione, risultano essere 164.



La graduatoria, è stata stilata in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze ed è consultabile sull'Albo Pretorio on line. I cittadini in graduatoria, entro il 28 febbraio dovranno presentare la documentazione elencata sul sito del Comune attraverso un modulo on line. La liquidazione del contributo agli aventi diritto sarà effettuato direttamente sul conto corrente indicato tramite codice Iban, in seguito al ricevimento della documentazione richiesta.



"Il Comune di Riccione ha integrato il fondo dell'Emilia Romagna - ha detto l'assessore all'Ambiente, Lea Ermeti - perché siamo ben consapevoli che implementare la mobilità lenta non è solo una misura legata al Covid bensì una necessità per la città, per la salute dei cittadini, per la tutela dell'ambiente e per l'aria che respiriamo. Quindi l'amministrazione ha deciso che sarà redatta una seconda graduatoria, perché qualora dovessero rendersi disponibili eventuali risorse non solo a seguito dello scorrimento della prima, più cittadini potranno usufruire del bonus".