A Rimini il taglio del nastro per l'inaugurazione della tredicesima filiale di Areajob Inaugura lunedì 8 febbraio la nuova sede della filiale, che sorge in via Emilia 84

Attualità Rimini | 13:00 - 08 Febbraio 2021 La sede della nuova filiale. Simbolico fiocco rosa nel settore occupazionale a Rimini dove Lunedì 8 Febbraio viene inaugurata la nuova filiale di Areajob in via Emilia n° 84.

I DATI AZIENDALI. Si tratta della quinta apertura nell’ultimo quadrimestre di una nuova sede territoriale per l'agenzia per il lavoro nata a Bibbiano nel 2006 e cresciuta progressivamente andando controcorrente rispetto all'evoluzione di un settore sempre più dominato da multinazionali. Con un fatturato annuo di oltre 30 milioni di euro e una crescita di circa il 30% negli ultimi esercizi, Areajob rappresenta oggi una realtà in controtendenza maturata puntando forte sul legame con il territorio, la formazione, il rispetto dei valori del mondo del lavoro e la cura dei rapporti umani. Oggi gli uffici sono 26 distribuiti su 5 regioni nel nord Italia.

LA MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA. "Per essere interlocutori affidabili di un numero sempre più ampio di aziende - spiega Arcangelo Neri, direttore commerciale di Areajob - abbiamo sviluppato un metodo operativo basato sull'ascolto profondo delle esigenze di imprese e candidati e sulla capacità di costruire relazioni di serietà e fiducia con tutti. Questa è la filosofia con cui opereremo anche nel riminese, decisi a fare la nostra parte per migliorare l'incontro tra ricerca e offerta del lavoro".

AREATRAILER, LA NOVITÀ NEL MONDO DEL RECLUTAMENTO. Nel 2020 Areajob è stata protagonista di un’innovazione assoluta nel mondo delle agenzie per il lavoro introducendo Areatrailer, un servizio completamente gratuito che permette all’azienda di visionare un breve video di presentazione dei candidati proposti, oltre al classico profilo professionale inviato dall’agenzia.

