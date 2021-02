Cattolica, Fondo Affitto 2021: sostegno alle famiglie in difficoltà. Ecco come ottenerlo

Attualità

Cattolica

| 12:50 - 08 Febbraio 2021

Sostegno per pagare l'affitto.

Un contributo per il canone di locazione: è questo l'obiettivo del bando regionale "Casa, sostegno per pagare l'affitto". Il Comune di Cattolica ha pubblicato sul proprio sito l'avviso pubblico e la relativa modulistica che dovrà essere presenta entro il prossimo 26 febbraio 2021. A beneficiarne potranno essere famiglie e persone in difficoltà economica che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, hanno subito la perdita o una consistente riduzione del reddito e non riescono a pagare il canone di locazione della casa in cui abitano.



“Dopo aver recentemente concluso un ulteriore avviso per il sostegno alimentare, questi contributi regionali per l'affitto - spiega l'Assessore Daniele Cerri - costituiscono un nuovo aiuto per le famiglie, soprattutto in questo momento storico segnato dall'emergenza sanitaria e dal conseguente acuirsi delle difficoltà economiche. Gli uffici comunali sono a disposizione per informazioni e delucidazioni e per agevolare gli aventi diritto nella corretta presentazione della domanda”.Disponibile l'avviso pubblico e la relativa modulistica. Nuclei famigliari con Isee tra € 0,00 e € 17.154,00. Nuclei famigliari con Isee tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19.(Ai sensi di quanto previsto nel Dm 12/08/2020, la riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell’anno 2019).



La domanda per l’ammissione potrà essere consegnata a partire da quest’oggi, 26 gennaio 2021, ed entro il prossimo 26 febbraio 2021 compilata unicamente sui moduli scaricabili dal sito del Comune di Cattolica o in distribuzione presso gli uffici dei Servizi Sociali, Piazzale Roosevelt 7, nelle seguenti modalità:

Consegna a mano presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Cattolica. Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it; Mail all’indirizzo: servizisociali@cattolica.net . Informazioni: Servizi Sociali-Ufficio Casa - P.le Roosevelt, 7, Cattolica. Orari: Lun/Merc/Ven 8,30-13,30. Tel. 0541/966677.