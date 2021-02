Servizio civile universale, il Comune di Cattolica a caccia di otto operatori

Attualità

Cattolica

| 12:06 - 08 Febbraio 2021



C'è tempo sino al 15 febbraio per candidarsi ai nuovi bandi del servizio civile universale, progetti annuali di "volontariato" dedicati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti, con un rimborso mensile pari a 439,50 euro.



Il Comune di Cattolica ha otto posti disponibili: tre in biblioteca e al centro culturale polivalente per il progetto "Le biblioteche come ponti tra i saperi" che mira a diffondere la conoscenza sul patrimonio culturale del territorio con particolare attenzione ai più giovani e alla popolazione a rischio di esclusione digitale; due al museo della Regina per il progetto "Musei: un patrimonio da conoscere e condividere" che intende incrementare la fruizione dei musei e delle iniziative culturali da parte di cittadini e turisti, con particolare attenzione alla fascia d’età giovanile; tre al teatro della Regina per il progetto "Comunicare il patrimonio culturale" che intende contribuire a incrementare la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale prevedendo attività di comunicazione, partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali, attività per le scuole e per il pubblico giovanile. Per informazioni dare una letta qui e qui, in caso di ulteriori dubbi scrivere a rimini@ascmail.it o chiamare lo 0541 791159.